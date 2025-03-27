New York Post: скончалась автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит

Писательница умерла 8 марта в больнице в Уолнат-Крик штата Калифорния после 10 лет борьбы с последствиями редкого аутоиммунного заболевания.

Помимо «Дневников вампира», Лиза Джейн Смит написала еще три популярных серии для подростков: «Ночной мир», «Темные видения» и «Тайный круг», которые также были экранизированы и транслировались на канале CW.

Ранее в США скончался бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джордж Форман, легендарному боксеру было 76 лет. На профессиональном ринге спортсмен провел 81 бой (76 побед).