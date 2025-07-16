Около 30 ударов: энергообъекты в Виннице и Кривом Роге попали под массовую атаку

ВС РФ провели массовую атаку на объекты энергетики в Виннице и Кривом Роге

Российские силы провели массовую атаку по промышленным и энергообъектам на Украине. Под удар попали цели, расположенные в Виннице и Кривом Роге, сообщает SHOT .

Жители этих городов минувшей ночью слышали около 30 взрывов. В результате российским БПЛА удалось уничтожить несколько предприятий. На них разгорелись пожары, которые тушат до сих пор.

В Сети появились многочисленные видео с последствиями ударов. На них видно, как над различными объектами висит густой черный дым, где-то можно рассмотреть языки пламени.

Воздушные силы Украины даже поднимали истребитель F-16 в небо над Винницей — он должен был отразить атаки беспилотников, но не смог этого сделать.

Кроме того, взрывы гремели в Харькове: там зафиксировали повреждения на ряде предприятий. Накануне вечером ракетным ударом был поражен комплекс ПВО в Одессе.