Умер экс-чемпион мира по боксу Джордж Форман

В США скончался бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джордж Форман, ему было 76 лет, сообщает Sport24 .

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого Джорджа Эдварда Формана — старшего, мирно ушедшего 21 марта 2025 года в окружении близких», — написала семья спортсмена в соцсетях.

Они поблагодарили поклонников за любовь к боксеру и попросили уединения.

Форман — олимпийский чемпион 1968 года. Также он чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов по версиям WBC, WBA и IBF. На профессиональном ринге спортсмен провел 81 бой, 76 из которых выиграл (68 нокаутом) и пять проиграл.