Нетрудоспособность за деньги: дело о взятках терапевта из Лобни передали в суд

В подмосковных Химках завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении врача-терапевта, подозреваемой в коррупционных правонарушениях. Фигурантка незаконно оформляла документы о нетрудоспособности людей за вознаграждения, сообщает СК Подмосковья .

Завершено расследование в отношении терапевта отделения неотложной помощи в Лобненской больнице. Медработнику инкриминируется 20 эпизодов преступной деятельности, квалифицируемых по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом».

В ходе расследования было выяснено, что с марта 2020 года по март 2025 года обвиняемая, используя свое служебное положение, за деньги незаконно оформляла документы о временной нетрудоспособности. Данные действия осуществлялись без проведения необходимого комплекса медобследований. В медицинские карты она вносила заведомо ложные сведения о диагнозах, которые искусственно создавали основания для освобождения от работы лиц, передававших ей деньги. Размер незаконного вознаграждения находился в прямой зависимости от продолжительности оформляемого больничного листа и составлял 500 рублей за каждый день такой нетрудоспособности. Уголовные производства в отношении лиц, давших взятки, уже переданы в суд.

Следователями была проведена масштабная работа, направленная на сбор и фиксацию доказательственной базы. В этих целях проведено более 20 допросов, истребованы и получены данные из информационных систем, касающиеся выдачи листков нетрудоспособности, а также детализированные выписки по банковским счетам обвиняемой, отражающие движение средств. Собранные материалы легли в основу предъявленного обвинения.

На текущий момент уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в судебные инстанции для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.