сегодня в 15:38

Нетрезвый глава клиники ментального здоровья набросился на мать в Москве

Глава одной из московских клиник, специализирующихся на лечении алкоголизма, предположительно, избил мать. Он был нетрезв, сообщает « 112 ».

Затем мужчину забрали в отделение полиции. По предварительной информации, он несколько раз был замечен сильно нетрезвым.

В клинике ментального здоровья людей лечат от алкоголизма. Также им помогают при появлении нервных недугов.

