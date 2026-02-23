Нетрезвый глава клиники ментального здоровья набросился на мать в Москве
Фото - © Telegram-канал 112
Глава одной из московских клиник, специализирующихся на лечении алкоголизма, предположительно, избил мать. Он был нетрезв, сообщает «112».
Затем мужчину забрали в отделение полиции. По предварительной информации, он несколько раз был замечен сильно нетрезвым.
В клинике ментального здоровья людей лечат от алкоголизма. Также им помогают при появлении нервных недугов.
