В Волгограде толпа подростков избила девятиклассника и сняла все на видео

В Волгограде группа подростков жестоко избила девятиклассника. Полиция начала проверку по факту произошедшего, сообщает V1.RU .

Инцидент произошел 20 февраля в одном из дворов на улице Менжинского. По словам очевидцев, причиной конфликта стала девушка, которую якобы оскорбил пострадавший школьник.

На опубликованных кадрах видно, как двое подростков избивают жестоко избивают школьника, нанося сильные удары руками и ногами по голове и телу. При этом голос за кадром пытается остановить нападавших, утверждая, что они избивают ребенка, девятиклассника. Затем избитого мальчика заставили извиняться на коленях, после чего еще раз избили.

В пресс-службе регионального ГУ МВД России отметили, что обратили внимание на видео с избиением подростка и проводят проверку по факту произошедшего.

