Российские войска нанесли удар по украинской военной базе под Сумами. Там находились солдаты ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По военной базе российские войска атаковали в воскресенье примерно в 02:00. Удар был мощным, но вторичной детонации не произошло. Затем в направлении взрыва выехали несколько автомобилей скорой медицинской помощи.

По данным Лебедева, украинские солдаты прятались на нескольких базах отдыха в пригороде Сум. Они жили рядом с селом Пушкаревка на «Металлурге», «Росинке» и «Солнечной поляне». Там разместились до 500 боевиков.

Также российские войска атаковали кинологический центр, в котором находилась ракетная часть ВСУ, под Ромной в Сумской области. Там происходила доукомплектация тех частей противника, которые понесли потери под Курском.

Ранее российские войска нанесли удар по военному предприятию по производству взрывчатки в Шостке Сумской области Украины. Вторичная детонация шла почти два часа.