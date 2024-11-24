Несколько «скорых» отправили на украинскую базу под Сумами после удара ВС РФ
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Российские войска нанесли удар по украинской военной базе под Сумами. Там находились солдаты ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По военной базе российские войска атаковали в воскресенье примерно в 02:00. Удар был мощным, но вторичной детонации не произошло. Затем в направлении взрыва выехали несколько автомобилей скорой медицинской помощи.
По данным Лебедева, украинские солдаты прятались на нескольких базах отдыха в пригороде Сум. Они жили рядом с селом Пушкаревка на «Металлурге», «Росинке» и «Солнечной поляне». Там разместились до 500 боевиков.
Также российские войска атаковали кинологический центр, в котором находилась ракетная часть ВСУ, под Ромной в Сумской области. Там происходила доукомплектация тех частей противника, которые понесли потери под Курском.
Ранее российские войска нанесли удар по военному предприятию по производству взрывчатки в Шостке Сумской области Украины. Вторичная детонация шла почти два часа.