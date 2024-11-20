Рогов: российская армия нанесла удар по заводу взрывчатки на Украине

Фото - © Российские силы атаковали военное предприятие по производству взрывчатки в Шостке

сегодня в 05:32

Российские силы атаковали военное предприятие по производству взрывчатки в Шостке Сумской области Украины, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ракетный удар был нанесен по ГП «Шосткинский завод „Импульс“. Вторичная детонация от взрывов длилась более двух часов.

«Это производство по выпуску средств взрывания — капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры, патроны, боеприпасы для автоматических и подствольных гранатомётов, электровоспламенители», — написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, завод входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности киевского режима.