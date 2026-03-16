Несколько сильных взрывов произошло в Багдаде

Несколько сильных взрывов произошло в столице Ирака Багдаде, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Отмечается, что взрывы произошли в том числе в «зеленой зоне» города, где находятся здания правительственных учреждений и посольства многих иностранных государств.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

Ранее на посольство США в иракском Багдаде была совершена атака, там начался пожар.

