Атака проведена на американское посольство в Ираке

На посольство США в иракском Багдаде была совершена атака, там начался пожар, сообщает РЕН ТВ .

О происшествии написала Al Jazeera.

На видео с места ЧП показано, что посольство США охвачено огнем. От здания в небо поднимается густой черный дым.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

