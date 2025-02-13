Несколько человек умерли во время пожара в Подмосковье

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МЧС РФ: 3 человека умерли на пожаре в частном доме в подмосковной Яхроме

Три человека умерли во время пожара в частном доме в садовом товариществе Яхонт в подмосковном городе Яхрома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание произошло на 70 квадратных метрах. Во время тушения спасатели МЧС нашли три трупа. Сотрудники служб выясняют, кто это мог быть.

Пожар потушили. На месте работали 26 спасателей и восемь единиц техники. Причину возгорания еще выясняют.

Ранее мощный пожар вспыхнул в московском парке Сокольники.