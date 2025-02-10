Мощный пожар вспыхнул в парке Сокольники

В московском парке Сокольники загорелось, предположительно, кафе «Джи Джи Гриль». Огнем объята крыша здания, информации о наличии пострадавших пока не поступало. Кадры с места происшествия публикует «МК: срочные новости» .

По данным пресс-службы столичного МЧС, пожар вспыхнул в здании на улице 1-й Лучевой просек. Спасатели тушат горящую кровлю одноэтажного здания, расположенного отдельно от других строений. По оценкам МЧС, огнем может быть объято кафе.

Администрация заявила, что в горящем здании нет людей. МЧС принимает меры по ликвидации пламени.

Пожар тушат силами 32 спасателей на девяти спецмашинах. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее в Одинцовском городском округе сгорел строительный городок возле ЖК «Одинбург». В результате ЧП никто не пострадал.

