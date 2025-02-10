Сгорел строительный городок возле ЖК «Одинбург» в Одинцовском округе

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в бытовках возле строящегося жилого комплекса «Одинбург» в Одинцовском городском округе. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Информация о пожаре поступила в понедельник около 13:46 по адресу: улица Садовая, дом №32. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты обнаружили, что горят 7 бытовок, которые стоят в 2 яруса.

В настоящее время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Как пишет Telegram-канал «Типичное Одинцово», сгорел строительный городок возле ЖК «Одинбург». На опубликованных кадрах видно, как полыхают несколько бытовок. В небо поднимаются черные клубы дыма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.