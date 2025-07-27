Несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов в Германии

Несколько человек погибли при сходе с рельсов пассажирского состава в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

ЧП произошло в воскресенье вечером близ города Ридлингена. Поезд следовал из Зигмарингена в Ульм.

На данный момент известно, что несколько человек погибли, минимум трое пассажиров пострадали. В момент аварии в поезде находились около 100 человек.

Причины аварии устанавливаются. Незадолго до случившегося в регионе была сильная непогода.

Ранее более 20 пассажиров опрокинувшегося и улетевшего в кювет автобуса в Республике Башкортостан получили травмы. Всего в транспорте ехали 40 человек.