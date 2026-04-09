сегодня в 16:16

Несколько автомобилей влетели в мусоровоз на Ленинском проспекте в Москве

Массовое ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве. Несколько машин влетели в мусоровоз, сообщает «Осторожно, Москва» .

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», участок Ленинского проспекта в районе ДТП на какое-то время окрасился в бордовый и красный цвета. Там возникла пробка.

Очевидцы отметили, что в аварию попали восемь автомобилей. Машины влетели в мусоровоз. На месте происшествия работают медики, сотрудники МЧС и полиции.

Из-за аварии были перекрыты 2,5 полосы. По словам очевидцев, участников ДТП переместили на автобусную полосу, после чего дорогу открыли.

Сейчас, судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», участок трассы в месте ДТП уже окрашен в «желтый», что означает, что затор почти исчез.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием автомобиля такси и автозака, который перевозил двух арестованных девушек. Одна получила ушиб головы, а вторая — ушиб скулы.

