Объявлена программа фестиваля «Традиция»

20–21 июня в кинопарке «Москино» состоится фестиваль «Традиция» — пространство, где прошлое встречается с настоящим, а традиции обретают новое звучание. Идея фестиваля «Традиция» родилась из общего замысла Эдуарда Боякова и Захара Прилепина, сообщает пресс-служба организаторов.

9 фестивальных площадок в уникальных масштабных декорациях кинопарка представят обширную программу с более, чем 100 событиями. Пресс-служба столичного Департамента культуры объявила программу фестиваля.

Впервые на площадке кинопарка группа AY YOLA представит свой альбом URAL BATYR, в который вошла песня «Homay», при выходе релиза возглавившая мировые чарты. Пелагея, чей голос вобрал силу народной традиции, мастерство и особую искренность, порадует своей программой «Любо!». На концерте легенды советско-российской рок-сцены группы «Калинов мост» слушателей ждет путешествие по альбомам, погружение в эпохи и, конечно, любимые песни, проверенные временем.

Фолк-рок программа «Тума поет» при участии Захара Прилепина, группы «Лампасы» и хора «Любава» — это не просто музыкальное шоу, а культурный манифест, в котором традиции не сдаются перед современностью, а, напротив, обновляются и звучат с новой силой.

Концерт «Воля» Miravi поразит новым звучанием народной музыки. В этом году выступление «Песни о людях» группы «Любэ», песни которой узнаются с первых нот и объединяют поколения, стали частью большой программы фестиваля, где музыка «Таисии Краснопевцевой и друзей» гармонирует с выступлениями Хора Данилова монастыря, ансамбля «Казачий Кругъ», солисток театра «Новая опера» Елены и Ольги Терентьевых, легендарного собирателя русского фольклора Сергея Старостина, семьи Боджгуа, Евгении Смольяниновой, Елены Фроловой, Галины Войниченко и многих других.

Интеллектуалов ждут традиционные беседы Захара Прилепина и Эдуарда Боякова о Традиции, а также настоящие изыскания в разных сферах в рамках цикла «Диалоги о Традиции». Среди участников писатель Андрей Рубанов, музыканты Андрей Бледный (лидер музыкальной группы «25/17»), Елена Фролова и другие.

Поэтическая программа будет представлена встречами с современными поэтами такими, как Мария Ватутина, Игорь Караулов, Анна Долгарева, Амир Сабиров, Матвей Раздельный, Наталия Тебелева и многими другими.

Театрально-поэтическим откровением станет спектакль «Шахтерская дочь», поставленный по одноименной поэме Анны Ревякиной. Поэтический спектакль «Царский путь», повествующий о последних днях жизни венценосной семьи Романовых представит Театр на Малой Ордынке. Актрисы Елена Захарова, Анна Большова и Ольга Кабо представят свои моноспектакли: «Еще раз про любовь», «Руслан и Людмила» и «Верните время».

В Музее Задорожного устроят настоящий лекторий, где экспертами выступят политолог Евгений Фатеев, писатель Павел Басинский, художник Алексей Гинтовт и другие.

Маленьких гостей ждут спектакли «Аленький цветочек», «Муха Цокотуха», «Куклы из чемодана», «Петрушка», «Чудо-юдо» и другие; хороводы, мастер-классы от ремесленников и мастеров. На Соборной площади раскинется «Город мастеров»: кузня, кожевенная мастерская, гончарное дело, кожевенная мастерская, резьба по дереву, валяние из шерсти и т. д.

Центральная площадь на два дня превратится в модный подиум, на котором русские дизайнеры представят свои коллекции: «Альбом моей бабушки», «Краса России», «Березовая роща», «Светотени», «Оберег», «Исток» и другие.