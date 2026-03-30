Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 80 км МКАД
Массовое ДТП произошло на внешней стороне 80 км МКАД, перед съездом № 79. Столкнулись сразу несколько машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Оперативные службы города выясняют все обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших уточняется.
В районе ДТП образовалась пробка. Водителей просят пользоваться другими маршрутами.
В понедельник утром массовое ДТП произошло на внешней стороне 68 км МКАД. Там также возникала пробка.
