сегодня в 18:34

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 80 км МКАД

Массовое ДТП произошло на внешней стороне 80 км МКАД, перед съездом № 79. Столкнулись сразу несколько машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Оперативные службы города выясняют все обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

В районе ДТП образовалась пробка. Водителей просят пользоваться другими маршрутами.

В понедельник утром массовое ДТП произошло на внешней стороне 68 км МКАД. Там также возникала пробка.

