Массовое ДТП произошло на внешней стороне 68 км МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 68 км МКАД, перед съездом № 67А, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Оперативные службы выясняют все обстоятельства аварии на месте происшествия. Информации о количестве пострадавших на данный момент нет.
В районе ДТП возникла пробка. Движение там затруднено.
Водителям посоветовали объезжать этот участок.
