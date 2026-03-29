8-летний мальчик попал под колеса авто во дворе дома в Москве

сегодня в 19:50

Прокуратура взяла на контроль дело о наезде на мальчика во дворе дома в Москве

Во дворе жилого дома на Булатниковской улице в Москве произошло дорожное происшествие: автомобиль сбил ребенка. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП, об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Пострадавший восьмилетний мальчик был доставлен в больницу.

Надзор за проведением процессуальной проверки по этому инциденту осуществляет прокуратура Южного административного округа.

Сотрудники прокуратуры обратились с просьбой к местным жителям о проявлении повышенной бдительности при управлении транспортом в жилых кварталах и на придомовых территориях. Водителей попросили неукоснительно соблюдать установленные ограничения скорости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.