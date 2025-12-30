Нервная женщина в метро Москвы избила пассажира, который дотронулся до нее
Правоохранители задержали 26-летнюю жительницу Пермского края, которая избила пассажира в метро Москвы за то, что тот дотронулся до нее. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
По данным полицейских, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии. Девушка повздорила с 41-летним пассажиром.
Конфликт произошел из-за того, что мужчина, по его словам, случайно задел даму в движущемся вагоне. Та проявила агрессию и ударила пассажира по голове мобильным телефоном.
Мужчина вышел на станции «Беговая» и обратился в полицию. Нарушительницу задержали на Жулебинском бульваре.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
