«Добилась своего?»: житель Татарстана зарезал любовника жены и прислал ей фото

Суд в Татарстане вынес приговор местному жителю, который учинил зверскую расправу над новым возлюбленным бывшей жены, сообщает Kazanfirst.ru .

По данным следствия, супруги прожили в браке около года, а затем развелись. Девушка оборвала все связи с бывшим мужем, заблокировала его и выписала из квартиры. Однако мужчина не собирался оставлять экс-жену.

Он названивал ей с незнакомых номеров, а затем узнал, что у девушки появился новый ухажер. Тогда он нагрянул в квартиру, где жила пара. Его экс-супруги в этот момент не было дома.

Между мужчинами разгорелся конфликт. Во время ссоры экс-избранник девушки избил ее нового возлюбленного, а затем схватил нож и ударил его не менее восьми раз в шею и голову.

Затем нападавший сфотографировал умирающего оппонента, который был весь в крови, и отправил снимок девушке.

«Просил поговорить. Добилась своего? Теперь я сдохну 100%. Но уже не от твоих рук. Тварь», — написал он.

Девушка вызвала спецслужбы. Спасти ее нового избранника не удалось — он умер в карете скорой помощи. Нападавшего задержали. Суд признал его виновным в убийстве и назначил 12,5 лет колонии строгого режима.

