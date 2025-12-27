сегодня в 17:41

17-летний юноша зарезал бывшего одноклассника на школьной дискотеке в Тыве

В Барун-Хемчикском районе полицейские задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего школьника, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Преступление было раскрыто по горячим следам.

По подозрению в преступлении задержан 17-летний бывший одноклассник убитого. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как пишет «Осторожно, новости», в селе Кызыл-Мажалык во время школьной елки на ученика старших классов напали с ножом. Это был бывший одноклассник, студент 1-го курса Ак-Довуракского горного техникума. Юноша пришел в учебное заведение и устроил конфликт с жертвой.

