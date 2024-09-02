Неприятное соседство: в Екатеринбурге накрыли бордель рядом с элитной гимназией

Общественники накрыли бордель в Екатеринбурге рядом с элитной гимназией

Общественники накрыли бордель в центре Екатеринбурга. Сомнительное заведение находилось в непосредственной близости от престижной гимназии. Предполагаемые сотрудницы борделя объяснили свое пребывание в нем довольно необычным образом, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Увидев камеры, женщины стали скрывать свои ярко накрашенные лица. В заведение пришли полицейские и представители общественности.

Предполагаемым работницам древнейшей профессии грозят серьезные последствия в соответствии с административным кодексом РФ.

На задаваемые вопросы девушки не давали ответов. Сотрудницы заведения настаивали, что видят друг друга впервые. А пришли в бордель, чтобы помыться.

Тем не менее, перечень услуг не ограничивался только водными процедурами. В борделе были найдены презервативы, смазки, препараты для повышения мужской потенции и другие предметы, способствующие приятному времяпрепровождению. Девушек забрали в отделение, в то время как беременную администраторшу допросили на месте.

«Очень печально, что предприниматели абсолютно не стесняются и не скрывают, и показывают свою безнаказанность, занимаясь незаконной организацией занятия проституцией», — заявил член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.