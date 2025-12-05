Неопознанные БПЛА вызвали переполох на базе атомных подлодок во Франции

Неопознанные дроны пролетели над военно-морской базой Иль-Лонг во Франции. На объекте располагаются французские атомные подводные лодки. БПЛА попытались сбить, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Всего было обнаружено 5 беспилотников в 19:30 по местному времени. Это вызвало большой переполох, на базу прибыли специалисты по борьбе с БПЛА.

Кроме того, местные морские пехотинцы попытались уничтожить беспилотники, пролетающие над базой. Издание не раскрывает, удалось ли им сбить дроны.

По данным агентства, БПЛА замечены в этом районе уже не в первый раз. Ранее дроны были обнаружены в ночь на 18 февраля в районе полуострова Крозон, где находится военно-морская база. Однако тогда БПЛА не пролетали непосредственно над военным объектом.

