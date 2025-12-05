Полеты дронов разрешили во Владимирской области ради увеличения урожая конопли

Полеты беспилотников разрешили в Калужской и Владимирской областях. В последнем регионе такое решение приняли для увеличения урожая конопли, сообщает Mash .

Специалисты планируют использовать сельскохозяйственные дроны. Они будут летать на автопилоте и с сенсорами.

БПЛА начнут запускать над полями, с их помощью будут опрыскивать растения удобрениями. Это на 30% более экономно, на 150% оперативнее и дешевле, чем делать это вручную.

В Калужской области с помощью БПЛА планируют удобрять кукурузу, а во Владимирской — коноплю. Ее посевы разрослись примерно до 500 га. Коноплю используют в качестве замены хлопка в текстиле, упаковке и бумаге.

