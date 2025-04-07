Немного похулиганил: российский айтишник устроил дебош в баре Таиланда и пропал

IT-специалист из России устроил дебош в баре Таиланда и пропал на несколько дней

22-летний IT-специалист Алексей из Волгограда был задержан тайской полицией в Паттайе. Он развязал конфликт в местном баре, после чего перестал выходить на связь с родными на несколько дней, сообщает SHOT .

Молодой человек прилетел в Паттайю 22 марта и поселился в отеле Royal Star Suits. Первые дни отдыха прошли спокойно: Алексей ежедневно связывался с матерью, делился впечатлениями и планами. Последний видеозвонок состоялся 4 апреля около 23:00 по местному времени.

Затем молодой человек пытался связаться с родительницей, когда ехал на байке, но во время разговора связь внезапно прервалась. Женщина решила, что сын попал в ДТП или к правоохранителям, и начала его искать.

Пропавший айтишник нашелся через 2 дня — полиция доставила Алексея в отель за деньгами. Он кратко объяснил, что «похулиганил в баре», после его увезли в участок. О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

Предварительно, это не первый инцидент с россиянином в Таиланде. В прошлом году на Пхукете его обокрала знакомая тайка — по словам матери, она опоила сына снотворным и вынесла из номера все ценности.