Нелегал стал «курткой», чтобы спрятаться от пристава под Омском

В селе Омской области нелегальный мигрант-армянин безуспешно пытался спрятать себя с помощью куртки, когда за ним пришел судебный пристав. Маскировка не сработала и правоохранитель обнаружил иностранца, сообщает РИА Новости .

На приезжего возбудили дело, когда он угрожал убийством местному жителю. На суд нарушитель не явился, и тогда его решили привести на процесс принудительно.

Приставы не могли дозвониться до нелегала и пришли к его дому. Двери им открыла женщина. Тогда сожительница начала настаивать, что ее друга нет дома.

Однако правоохранители заподозрили в словах женщины ложь. Тогда силовики решили осмотреть квартиру и нашли разыскиваемого армянина, который сидел у дивана и пытался спрятать себя курткой. На видео отчетливо видно, как из-под одежды у мужчины торчат ноги в красных кроссовках.