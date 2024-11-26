Нелегал стал «курткой», чтобы спрятаться от пристава под Омском
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В селе Омской области нелегальный мигрант-армянин безуспешно пытался спрятать себя с помощью куртки, когда за ним пришел судебный пристав. Маскировка не сработала и правоохранитель обнаружил иностранца, сообщает РИА Новости.
На приезжего возбудили дело, когда он угрожал убийством местному жителю. На суд нарушитель не явился, и тогда его решили привести на процесс принудительно.
Приставы не могли дозвониться до нелегала и пришли к его дому. Двери им открыла женщина. Тогда сожительница начала настаивать, что ее друга нет дома.
Однако правоохранители заподозрили в словах женщины ложь. Тогда силовики решили осмотреть квартиру и нашли разыскиваемого армянина, который сидел у дивана и пытался спрятать себя курткой. На видео отчетливо видно, как из-под одежды у мужчины торчат ноги в красных кроссовках.