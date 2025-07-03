В Москве задержали влиятельного азербайджанского вора в законе Сулейманова

В Москве правоохранительные органы задержали известного криминального авторитета из Азербайджана Вагифа Сулейманова, который считается одной из наиболее влиятельных фигур в преступном мире — его считают вором в законе, сообщает Mash .

После задержания Сулейманова поместили в центр временного содержания мигрантов «Сахарово», где он пробудет следующие три месяца. Позднее его депортируют в Азербайджан.

Параллельно с этим днем 2 июля в Оренбурге был задержан еще один представитель криминального мира Азербайджана — Заур Ширлилов, известный по прозвищу «Заур». Ему предъявлено обвинение по статье о создании преступной организации или участии в ней.

Ранее отношения России и Азербайджана стремительно обострились после того, как в Екатеринбурге состоялось массовое задержание представителей азербайджанской диаспоры. После этого в Баку местные власти задержали россиян, среди которых был айтишник-удаленщик Илья Безуглый.

Девушка Безуглого, которая отдыхала в Баку вместе с ним, заявила, что арест россиян больше напоминал похищение, чем официальное мероприятие по задержанию подозреваемых в чем-либо людей.

Зачем Баку идет на обострение отношений с Москвой и до чего может дойти эскалация, читайте в материале РИАМО.