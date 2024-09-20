Неизвестный в Нидерландах напал с ножом на прохожих

Один человек погиб от ножевых ранений в Роттердаме

Неизвестный с криками «Аллаху акбар» зарезал одного человека в Роттердаме, пишет RT со ссылкой на телеканал NOS.

Происшествие произошло вечером в четверг вечером рядом с мостом Эразма, указано в публикации.

У нападавшего было два ножа. С криками «Аллаху акбар» он нападал на прохожих. В результате инцидента один человек погиб, еще один был ранен.

Нападавшего задержали, уточняет RT.

Ранее в Германии женщина ранила ножом пять пассажиров автобуса.