В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса

Женщина под наркотиками ранила ножом пять пассажиров автобуса в Германии

Женщина под наркотиками ранила ножом пять пассажиров автобуса в городе Зиген на западе Германии, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Из пяти пострадавших три человека находятся в критическом состоянии. По данным полиции, автобус направлялся на фестиваль, посвященный 800-летию города.

32-летняя немка могла быть психически больной и находилась под воздействием наркотиков, указано в публикации.

В полиции отвергают версию о теракте.

Ранее на Дне города в немецком Золингене в результате нападения мигранта на толпу погибли три человека.