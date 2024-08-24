В Германии на Дне города произошла резня

Три человека погибли во время резни на Дне города в Золингене

Три человека погибли. девять ранены во время резни на Дне города в немецком Золингене, пишет газета « Известия ».

Неизвестный с ножом напал на прохожих на праздновании 650-летия города, пишет издание со ссылкой на Bild.

«Не менее трех человек погибли на западе Германии во время нападения неизвестного с ножом на гостей городского фестиваля», указано в сообщении.

По данным очевидцев, нападавший «кинулся резать всех без разбора».

Власти просили местных жителей покинуть центр города.