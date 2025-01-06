Неизвестные жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова в центре Москвы

Инцидент произошел в пятницу ночью на Тверской улице. При этом избитый Ляпунов самостоятельно добрался до больницы. Медики госпитализировали 38-летнего спортсмена, диагностировав у него перелом скулы и глазницы, а также многочисленные ушибы глаз, век и лица.

По словам пострадавшего, его избили неизвестные. При этом причину нападения и число злоумышленников Ляпунов не назвал. В настоящее время он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Столичные правоохранительные органы проводят проверку по факту избиения человека.

В составе Сборной России Кирилл Ляпунов становился серебряным призером чемпионата Европы и принимал участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Гребец-байдарочник выступает за национальную команду на протяжении 16 лет.

Ранее 53-летняя женщина избила врио заместителя главы Раменского городского округа в здании администрации муниципалитета. Возбуждено уголовное дело.