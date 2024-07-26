Неизвестные выпустили две ракеты по базе коалиции в Ираке

Неизвестные нанесли ракетный удар по американской авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке, пишет ТАСС со ссылкой портал Shafaq News.

По месту расположения военных США и союзников были выпущены как минимум две ракеты.

Информации о пострадавших или последствиях на земле агентство не приводит.

Известно о начале операции по определению сил, организовавших атаку, указано в публикации.

Ранее сообщалось о переводе в особый режим военных баз США в Европе из-за «российской угрозы».