Неизвестные выкопали останки Асада-старшего и похитили их

Об этом пишут СМИ Израиля со ссылкой на сирийские соцсети. Однако в публикациях не указано, кто конкретно украл останки бывшего главы страны.

Хафез Асад был президентом Сирии с 1971 по 2000 год — пока не умер от сердечного приступа. После этого место сирийского главы занял его сын Башар Асад. Он руководил страной до прошлого декабря.

В ночь на 8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция установила контроль над Дамаском и заявила о том, что режим Башара Асада пал. После этого тот улетел с семьей в Москву, где получил политическое убежище.

В декабре стало известно, что в Сирии сносят памятники Хафезу Асаду. Во время разрушения монументов люди кричали и радовались.