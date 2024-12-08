В Сирии сносят памятники отцу Башара Асада

Сирийцы по всей стране сносят с пьедесталов памятники отцу президента страны Башару Асаду. Хафез Асад правил Сирией с 1971 по 2000 год, сообщает РБК .

На опубликованных кадрах видно, как толпы людей заваливают несколько памятников Хафезу Асаду. При разрушении монументов люди кричат и радуются, на фоне слышны автоматные очереди.

Статую бывшего сирийского лидера снесли даже в провинции Латакия, в которой проживают традиционно лояльные правительству Сирии алавиты.

Хафез Асад возглавил государство в 1971 году в результате госпереворота и управлял им до 2000 года. Оппоненты обвиняли его в ограничении свободы слова, применении пыток и притеснении оппозиции. После смерти Хафеза Асада власть перешла к его младшему сыну, который был избран в результате безальтернативного референдума.

Ранее толпа неизвестных разбила окна и разграбила иранское посольство в столице Сирийской Арабской Республики. Мужчины выносили из здания мебель и бытовую технику.