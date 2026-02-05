сегодня в 18:55

Неизвестные украли водонапорную башню в музее-усадьбе в Тульской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту растраты имущества государственного мемориального историко-художественного и природного музея-усадьбы В. Д. Поленова по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата), сообщается на сайте СУ СК РФ по Тульской области.