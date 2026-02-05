Неизвестные украли водонапорную башню в музее-усадьбе в Тульской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту растраты имущества государственного мемориального историко-художественного и природного музея-усадьбы В. Д. Поленова по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата), сообщается на сайте СУ СК РФ по Тульской области.
Предварительно, с территории музея-усадьбы неизвестные незаконно похитили водонапорную башню.
Местные следователи в рамках дела проводят обыски, ведут допросы свидетелей. Они устанавливают объективные обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к растрате имущества госучреждения.
Ранее в Московской области злоумышленники похитили собрание картин академика Виктора Карцева, оцениваемое в 32 млн рублей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.