Вынесли более 100 полотен: в Подмосковье украли коллекцию картин академика Карцева

В Московской области злоумышленники похитили собрание картин академика Виктора Карцева, оцениваемое в 32 млн рублей. Преступник проник в научно-исследовательский институт, где временно находилась коллекция полотен, при помощи экс-сотрудницы учреждения, досконально знавшей планировку здания, сообщает Telegram-канал «112» .

Злоумышленнику удалось преодолеть ограждение, деактивировать охранную систему и проникнуть в чердачное помещение по наружной пожарной лестнице. В несколько этапов он вынес все 104 картины.

Позднее сотрудникам полиции удалось вычислить преступную группировку из двух человек, которые в итоге были задержаны. Основной фигурант заключен под стражу, а его пособница помещена под домашний арест. На данный момент все похищенные картины возвращены законному владельцу.

Виктор Карцев — знаменитый ученый-химик и страстный собиратель произведений искусства, являющийся почетным академиком Академии художеств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.