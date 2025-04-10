Нефтезавод загорелся в Комсомольске-на-Амуре
Фото - © Telegram-канал 112
В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Горит бензин, вытекающий из колонны технологической установки, сообщает «112».
Местные жители запечатлели пожар на видео. На кадрах можно заметить, как на месте происшествия в небо вздымается густой черный дым.
Пожар успел распространиться примерно на 300 квадратных метров. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.
Причины и обстоятельства возгорания выясняются.
Тем временем новый пожар произошел в здании Электрозавода в Москве. В последний раз предприятие горело в феврале, и внутри завода оказались заблокированы люди.