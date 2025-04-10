Нефтезавод загорелся в Комсомольске-на-Амуре

сегодня в 13:22

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Горит бензин, вытекающий из колонны технологической установки, сообщает «112» .

Местные жители запечатлели пожар на видео. На кадрах можно заметить, как на месте происшествия в небо вздымается густой черный дым.

Пожар успел распространиться примерно на 300 квадратных метров. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Тем временем новый пожар произошел в здании Электрозавода в Москве. В последний раз предприятие горело в феврале, и внутри завода оказались заблокированы люди.

