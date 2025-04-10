Еще один пожар произошел в здании Электрозавода в Москве

Происшествия

Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В здании Электрозавода в столице зафиксировано очередное возгорание. Пожар произошел около 11:00, сообщает «Осторожно, Москва».

Огонь уже ликвидирован.

Причины пожара уточняются. О наличии пострадавших информации на данный момент нет.

В феврале в здании Электрозавода уже случался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы люди.

После ЧП медпомощь понадобилась 16 пострадавшим, 5 из них были госпитализированы.