Еще один пожар произошел в здании Электрозавода в Москве
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В здании Электрозавода в столице зафиксировано очередное возгорание. Пожар произошел около 11:00, сообщает «Осторожно, Москва».
Огонь уже ликвидирован.
Причины пожара уточняются. О наличии пострадавших информации на данный момент нет.
В феврале в здании Электрозавода уже случался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы люди.
После ЧП медпомощь понадобилась 16 пострадавшим, 5 из них были госпитализированы.