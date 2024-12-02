Недалеко от Шерегеша пассажирский автобус вылетел в кювет

Водитель автобуса в Кузбассе не справился с управлением

Пользователи социальных сетей рассказали, что в Кемеровской области, неподалеку от Шерегеша, рейсовый автобус слетел с трассы. На платформах были размещены видео с последствиями ДТП, сообщает Сiбдепо .

По информации Госавтоинспекции Кузбасса, авария произошла в Таштагольском районе на 72-м километре автодороги «Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол».

Водитель автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате происшествия повреждено лишь транспортное средство. В автобусе находились пассажиры — никто из них не получил травм, отметил источник.

Ранее в ХМАО водитель Lada выехал на встречную полосу движения и столкнулся с КАМАЗом. Вследствие ДТП погиб мужчина, который находился за рулем, и один из пассажиров — 20-летняя девушка. Еще один пассажир, 29-летний мужчина, выжил, но получил травмы.