Водитель Lada выехал на встречку к КАМАЗу, угробив себя и 20-летнюю девушку

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ГАИ: 2 человека погибли из-за лобового столкновения легковушки и КАМАЗа в ХМАО

На 69-м километре автомобильной дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск в Ханты-Мансийском автономном округе произошла смертельная авария. Легковая машина столкнулась с КАМАЗом, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

52-летний мужчина, который находился за рулем Lada, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения. Там он въехал в КАМАЗ, которым управлял 45-летний мужчина.

Погибли два человека — водитель Lada и 20-летняя девушка, которая сидела на пассажирском месте. В легковой машине находился и 29-летний мужчина. Он пострадал, но выжил.

Ранее массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Друг в друга врезались несколько автомобилей.