Массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

Массовое ДТП произошло на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле в Москве. Друг в друга врезались несколько машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На место происшествия выехали сотрудники служб города. Причины произошедшего уточняют.

После столкновения было затруднено движение на два с половиной километра. Однако в 07:58 его восстановили.

Ранее ДТП произошло рядом с домом 84 на Алтуфьевском шоссе в Москве. Движение рядом с местом, где произошло ДТП, было затруднено.