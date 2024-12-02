Движение затруднено из-за ДТП на Алтуфьевском шоссе

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Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с домом 84 на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На место столкновения автомобилей выехали оперативные службы мегаполиса. Уточняются обстоятельства, при которых произошла авария.

Движение рядом с местом, где произошло ДТП, затруднено. Автовладельцам рекомендуют его объезжать.

Ранее водитель Mitsubishi насмерть сбил женщину на севере Москвы. Она, предположительно, переходила дорогу в неположенном месте.