Водитель Mitsubishi насмерть сбил женщину на севере Москвы
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Водитель автомобиля марки Mitsubishi насмерть сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в субботу вечером в районе дома № 13 на Ижорской улице.
Водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для перехода месте. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Следователи совместно с сотрудниками Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.