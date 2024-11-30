Водитель Mitsubishi насмерть сбил женщину на севере Москвы

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Водитель автомобиля марки Mitsubishi насмерть сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в субботу вечером в районе дома № 13 на Ижорской улице.

Водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для перехода месте. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи совместно с сотрудниками Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.