Неадекватный мужчина набросился на машину такси в Петербурге

Происшествия

Фото - © Telegram-канал 112

Утром в четверг неадекватный мужчина набросился на машину такси в центре Санкт-Петербурга, сообщает «112».

В автомобиле такси во время нападения находились две девушки. Они все сняли на телефон. Водитель смог дать отпор неадекватному прохожему.

На видео девушки зовут на помощь и просят вызвать полицию, так как сами на знают точного адреса.

