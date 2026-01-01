Неадекватный мужчина набросился на машину такси в Петербурге
Фото - © Telegram-канал 112
Утром в четверг неадекватный мужчина набросился на машину такси в центре Санкт-Петербурга, сообщает «112».
В автомобиле такси во время нападения находились две девушки. Они все сняли на телефон. Водитель смог дать отпор неадекватному прохожему.
На видео девушки зовут на помощь и просят вызвать полицию, так как сами на знают точного адреса.
Ранее в Екатеринбурге мужчина на протяжении 30 дней поджигал тряпки и бросал их со своего балкона на припаркованные во дворе ЖК машины.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.