Неадекватный мужчина набросился на машину такси в Петербурге

Утром в четверг неадекватный мужчина набросился на машину такси в центре Санкт-Петербурга, сообщает «112» .

В автомобиле такси во время нападения находились две девушки. Они все сняли на телефон. Водитель смог дать отпор неадекватному прохожему.

На видео девушки зовут на помощь и просят вызвать полицию, так как сами на знают точного адреса.

Ранее в Екатеринбурге мужчина на протяжении 30 дней поджигал тряпки и бросал их со своего балкона на припаркованные во дворе ЖК машины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.