Неадекватный екатеринбуржец кидает горящие тряпки на авто с балкона дома

В Екатеринбурге в Свердловской области на улице Циолковского мужчина на протяжении 30 дней поджигает тряпки и кидает их со своего балкона на припаркованные во дворе ЖК машины. Также с высоких этажей неизвестный сбрасывает пластиковые стулья и иные вещи, сообщает E1 .

Местные жители много раз звонили в полицию. Один раз мужчину увезли правоохранители в участок, но на следующий день отпустили.

«Он поджигает автомобили, портит домовое имущество. Несколько лет назад с ним разговаривали, он толком не объясняет своего поведения. Днем прячется, двери не открывает, а по ночам творит такое», — поделилась жительница ЖК.

Прошлое нападение на автомобиль случилось 29 декабря. Мужчина сбрасывал горящие тряпки с балкона дома. До этого разбил дорогостоящую машину.

