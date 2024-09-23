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Неадекватный мужчина хотел взорваться в квартире в Текстильщиках

Мужчина в алкогольном опьянении открыл газ и грозится устроить взрыв в своей квартире в Текстильщиках в Москве, сообщает 360 со ссылкой на источник.

В оперативные службы позвонил его ребенок, который успел убежать из дома.

В настоящий момент подробности происшествия выясняются.

Ранее в Подмосковье сгорел банный комплекс «Место силы», расположенный в деревне Маслово. Это было популярное место отдыха у звезд шоу-бизнеса и бизнесменов.