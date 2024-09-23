Звездное «Место силы» сгорело в Подмосковье

Банный комплекс «Место силы» в подмосковной деревне Маслово сгорел в ночь на понедельник, сообщает Telegram-канал «112» .

Элитные бани, стилизованные под русский деревенский быт, очень любили знаменитости — музыканты, актеры, политики и бизнесмены. Стоимость отдыха в «Месте силы» стартовала с 200 тыс. рублей. Среди посетителей были замечены Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин и многие другие знаменитости.

Минувшей ночью огонь охватил объект. На территории было 6 бань, каждая — на 15 человек. Разгорелся такой сильный пожар, что местные жители всерьез забеспокоились за свои дома.

Такое соседство давно не нравилось живущим рядом гражданам. Они жаловались на постоянный запах дыма и называли постройку незаконной. По их словам, элитные бани уже несколько раз горели, но их быстро чинили и снова открывали.

Сейчас выясняется причина пожара и устанавливается наличие разрешение на строительство и эксплуатацию комплекса.