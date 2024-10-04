Неадекватный москвич в скорой помощи грозится устроить взрыв

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожает взрывом в Бутырском районе столицы, сообщает 360.ru .

Сейчас он находится в карете скорой помощи. У мужчины с собой большая военная сумка.

Опубликовано также видео со скорой помощью, в которой находится мужчина. Автомобиль стоит на улице, у него горят спецсигналы.

Ранее в Новой Москве другой неадекватный мужчина схватил за волосы сотрудницу поликлиники и угрожал ей убийством.