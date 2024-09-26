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Неадекват оттаскал за волосы сотрудницу поликлиники в Новой Москве

В Новой Москве 54-летний мужчина оттаскал за волосы сотрудницу поликлиники и грозился ее убить, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице .

Инцидент произошел в поселении Рязановское. Мужчина пришел в местную поликлинику и подошел к стойке регистрации пациентов. В какой-то момент у него возник конфликт с сотрудницей медучреждения.

Неадекват схватил 46-летнюю женщину и начал таскать ее за волосы. При этом он угрожал убить ее.

На место происшествия были вызваны правоохранители. Они задержали мужчину. Подозреваемый оказался жителем Подольска.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Ему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее неадекват с ножом напал на жительницу Подмосковья за отказ познакомиться. Он ударил женщину и человека, который за нее заступился.